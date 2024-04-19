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Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт высоко оценил снайперские качества Овечкина

Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт высоко оценил снайперские качества Овечкина
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт рассказал о снайперских качествах российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он просто невероятный снайпер. Он отличный соперник, который выступает в жёстком силовом стиле. Его способность забивать голы находится на уровне, которого могут достичь немногие», — приводит слова Лавиолетта Russian Machine Never Breaks.

Отметим, что до рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ Овечкину осталась 41 шайба. На счету россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах.

Напомним, первая встреча серии между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» в первом раунде плей-офф НХЛ пройдёт вечером 21 апреля. Матч будет сыгран на домашней площадке «Рейнджерс».

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