ESPN назвал доводы в пользу того, что «Вашингтон» сможет завоевать Кубок Стэнли

Североамериканские журналисты в статье на сайте ESPN назвали доводы в пользу того, что «Вашингтон Кэпиталз» сможет завоевать Кубок Стэнли в нынешнем сезоне.

«Доводы в пользу завоевания Кубка Стэнли: «Кэпиталз» никогда не сдавались. Такое отношение принесло им ошеломляющую возможность попасть в плей-офф. У «Вашингтона» одна из худших разниц шайб (-«37») среди всех команд плей-офф в истории, и шанс доказать это ничего не значит. В этом сезоне «Вашингтон» получил пользу отовсюду и от всех, включая признанных ветеранов (таких как Алекс Овечкин и Джон Карлсон) до восходящих звёзд (Коннор Макмайкл и Хендрикс Лапьер).

Каждая команда хочет добиться успеха в плей-офф, но «Вашингтон» уже руководствуется своим статусом аутсайдера. Если «Кэпиталз» сохранят этот менталитет, они могут пронестись ураганом по плей-офф», — сказано в статье.