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«Торпедо» продлило контракт с форвардом Шавиным

«Торпедо» продлило контракт с форвардом Шавиным
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Хоккейный клуб «Торпедо» продлил соглашение с нападающим Никитой Шавиным ещё на один сезон.

«Нападающий Никита Шавин подписал новый однолетний контракт с хоккейным клубом «Торпедо». Соглашение носит двусторонний характер, согласно ему игрок сможет выступать как в КХЛ, так и в ВХЛ. Желаем хоккеисту успешного сезона!» — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Шавин выступает за нижегородскую команду с сезона-2022/2023. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 48 игр, в которых набрал 8 (2+6) очков. Также сыграл пять матчей в плей-офф, результативными действиями не отметился.

Напомним, вчера, 18 апреля, генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов объявил о создании собственного фарм-клуба во Всероссийской хоккейной лиге.

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