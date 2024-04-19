Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Демидов и Силаев вошли в топ-5 предстоящего драфта НХЛ по версии Sportsnet

Демидов и Силаев вошли в топ-5 предстоящего драфта НХЛ по версии Sportsnet
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий хоккейного клуба СКА Иван Демидов и защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев вошли в первую пятёрку игроков предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии портала Sportsnet.

Демидов оказался на третьей строчке топа, а Силаев — на четвёртой.

«Демидов невозмутимо разрывал МХЛ. Не только в регулярном чемпионате, но и в плей-офф. Его результаты уже стали золотым стандартом для получения права на драфт в лиге, а сезон ещё не окончен», — говорится в статье.

Про Силаева написано следующее: «Игрок, которому будет рада любая команда НХЛ, учитывая то, что мы увидели в заключительных играх регулярки у претендентов на Кубок Стэнли».

Рейтинг возглавил канадский нападающий Маклин Селебрини из Бостонского университета.

Всего в списке 32 игрока. Среди них также форвард московского «Динамо» Игорь Чернышов. Он занял 18-е место.

Материалы по теме
Двое россиян возглавили рейтинг игроков из Европы драфта-2024 по версии скаутов НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android