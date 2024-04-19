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Кожевников назвал возможных лидеров сборной России на международных турнирах

Кожевников назвал возможных лидеров сборной России на международных турнирах
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кого из хоккеистов текущего сезона он считает лучшими.

«Сейчас можно выделить двух игроков. Это, конечно, Кучеров и Панарин. К сожалению, основная сборная России не собиралась уже очень давно. Думаю, что с таким поколением, как Кучеров, Панарин, тем же Гусевым из КХЛ, наша национальная команда смогла бы погреметь на международных турнирах. Если будет желание, злость и самоотдача. Если нас ещё допустят в ближайшее время до соревнований, то даже сомневаться не приходится в том, что многого могли бы достичь.

Мне лично не обидно, что такое поколение остаётся без больших международных турниров, мне тут обижаться нечего. Это самим хоккеистам должно быть очень неприятно от всех этих ситуаций. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы наши выступали на чемпионатах мира, Олимпиадах, но что поделать, если там сидят негодяи. Мы тут ничего не можем сделать», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

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