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«Рязань» объявила нового спортивного директора и тренерский штаб на следующий сезон

«Рязань» объявила нового спортивного директора и тренерский штаб на следующий сезон
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Клуб «Рязань-ВДВ» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) подписал контракт с новым спортивным директором и обновил тренерский штаб. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Должность спортивного директора занял Вячеслав Уваев. Специалист уже работал в клубе в качестве главного тренера с 2014 по 2016 год. Под его руководством «Рязань» вышла в плей-офф со второго места.

В прошлом сезоне специалист возглавлял «Академию Михайлова» в МХЛ, но по ходу сезона был уволен.

Также был утверждён тренерский штаб на следующий сезон. Пост главного тренера занял Валерий Кулибаба. Его помощником назначен Игорь Гаврилов, тренером вратарей — Евгений Еграшин, тренером по ОФП — Алексей Маслов.

Напомним, в сезоне-2023/2024 рязанский клуб занял 21-е место в чемпионате и не попал в плей-офф ВХЛ.

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