Тренер «Флориды» — о серии с «Тампой»: если повезёт, то будет овертайм седьмого матча

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассказал об ожиданиях от серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайнтнинг».

«Это будет потрясная серия, и вы это сами знаете. Ни мы, ни они не сдаются. А если нам всем повезет, то мы дойдем до овертайма седьмого матча, и вот там будет такая заруба, закачаешься» — приводит слова Мориса журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Первый матч соперников состоится 21 апреля на домашнем льду «Пантерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Напомним, это будет третья серия плей-офф НХЛ между командами за последние четыре сезона. Обе предыдущие серии остались за «Тампа-Бэй».