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«Филадельфия Флайерз» не будет продлевать контракт с Денисом Гурьяновым

«Филадельфия Флайерз» не будет продлевать контракт с Денисом Гурьяновым
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер заявил, что клуб не будет продлевать соглашение с российским нападающим Денисом Гурьяновым. Об этом сообщил журналист официального сайта «Филадельфии» Билл Мельтцер в своём акаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

«Бриер подтвердил, что Дениса Гурьянова не будет в команде. Неудивительно», — написал Мельтцер.

Контракт хоккеиста заканчивается 1 июля 2024 года.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний Гурьянов был обменян в «Флайерз» из «Нэшвилл Предаторз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 18 встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка. Результативными действиями после перехода в новую команду не отметился.

В АХЛ за клуб «Милуоки Адмиралс» форвард провёл 30 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков.

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