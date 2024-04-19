Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Для меня это дикость». Мальцев рассказал, чего не может понять в современном хоккее

«Для меня это дикость». Мальцев рассказал, чего не может понять в современном хоккее
,
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев высказался о частой смене клубов современных хоккеистов.

«Я отыграл 17 сезонов в составе московского «Динамо», а сейчас происходят постоянные переходы? Я лично всех этих переходов не понимаю. Для меня это дикость. Это твой родной клуб, тебе здесь дали путёвку в жизнь. Ты должен защищать его цвета и гордиться, что будешь выступать за него.

Меня в «Динамо» приняли, в особенности Аркадий Иванович Чернышёв, как родного сына. Для меня он является вторым отцом. У нашего поколения было другое воспитание», — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.

Напомним, 16 апреля появилась информация, что капитан московского «Динамо» и рекордсмен клуба по количеству игр в чемпионатах страны Андрей Миронов может стать игроком «Спартака».

Материалы по теме
75-летний Александр Мальцев рассказал, сколько матчей «Динамо» пропустил в этом сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android