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Александр Мальцев: на Олимпиаде-1980 американцы не были чистыми

Александр Мальцев: на Олимпиаде-1980 американцы не были чистыми
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Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев заявил, что на зимних Олимпийских играх в 1980 году в Лейк-Плэсиде хоккеисты национальной команды США использовали допинг.

«Однажды я сказал, что на Олимпийских играх 1980 года сборная США по хоккею не была чистой – остался ли я верен этой точки зрения? Да. Это бросалось в глаза, потому что после матча, кто сидел, того отправляли на допинг, а кто играл – не забрали почти ни одного человека. Смотришь на фотографии и по глазам видно, что они не в порядке», — сказал Мальцев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Сергею Емельянову и Павлу Панышеву.

Напомним, на Олимпиаде в 1980 году сборная США выиграла золотые медали.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Мальцевым читайте на «Чемпионате»:
«Канадцы взяли от нас всё лучшее, мы — самое плохое». Интервью с великим Мальцевым
Эксклюзив
«Канадцы взяли от нас всё лучшее, мы — самое плохое». Интервью с великим Мальцевым
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