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Легенде «Аризоны» вернули его баннер, который клуб забыл на старой арене

Легенде «Аризоны» вернули его баннер, который клуб забыл на старой арене
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Заслуженному хоккеисту «Аризоны Койотс» Шейну Доуну вернули его памятный стяг, который он забыл на прошлой арене клуба в Глендейле. Видео этого момента опубликовала пресс-служба команды в социальной сети Х (ранее Twitter).

Доун посмеялся и поблагодарил сотрудника клуба.

В феврале 2019-го «Аризона» вывела из обращения номер, под которым выступал игрок — 19, и подняла баннер с его фамилией под своды арены «Гила Ривер» (ныне известной как «Дезерт Даймонд Арена»). Когда команда была вынуждена покинуть арену и переехать на «Маллетт Арену», стяг остался на старом стадионе.

Напомним, Доун играл за «Койотс» с 1995 по 2017 год до завершения игровой карьеры. Всего за клуб он провёл 1466 игр, в которых набрал 955 (395+560) очков.

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