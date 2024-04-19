Кросби может сыграть за сборную Канады на ЧМ-2024

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассматривает предложение сыграть за национальную команду Канады на чемпионате мира по хоккею — 2024.

«Доусон Мерсер и Джаред Макканн пополнили состав сборной Канады. Сидни Кросби рассматривает возможность своего приезда. Похоже, что Ник Судзуки и Трэвис Конечны решили не играть», — написал в своём аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter) журналист The Hockey News Даррен Дрегер.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Напомним, «Питтсбург» завершил сезон-2023/2024, так как не попал в плей-офф НХЛ.