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Валерий Ничушкин поделился своим настроем перед серией плей-офф

Валерий Ничушкин поделился своим настроем перед серией плей-офф
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился своим настроем на предстоящие игры в серии плей-офф.

«Мне кажется, что после моего возвращения на прежний уровень у меня получится играть ещё лучше, но возникли небольшие проблемы с пахом, всё время что-то препятствует. Бывают хорошие дни, бывают – не очень, но хорошо, что у меня есть три дня перед матчем. Этого времени достаточно для отдыха. Сегодня я чувствую себя довольно хорошо и ощущаю потрясающую энергию с тех пор, как я восстановился после проблем с пахом. Сейчас самое подходящее время играть, потому что впереди большие события.

Вам просто следует переключиться на другие аспекты игры. Это требует времени. Конечно, у меня хорошие ноги, потому что я, естественно, много катаюсь на коньках, я много работаю. Надеюсь, эта игра помогла мне почувствовать себя немного лучше», — приводит слова Ничушкина портал The Hockey News.

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