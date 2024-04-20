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Международная федерация хоккея не включила россиян в новый пул допинг-тестирования

Международная федерация хоккея не включила россиян в новый пул допинг-тестирования
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила ни одного российского спортсмена в новый пул допинг-тестирования, сообщает руководитель медицинского департамента Федерации хоккея России Екатерина Варфоломеева.

«В настоящее время в международном пуле допинг-тестирования нет ни одного российского хоккеиста. В прошлом году туда входил один игрок, фамилию которого я не считаю нужным разглашать. Этому хоккеисту по техническим причинам никак не удавалось войти в систему контроля ADAMS, поэтому ему приходилось в текстовом формате регулярно отправлять информацию о своём местонахождении», — цитирует Варфоломееву ТАСС.

Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своём местонахождении. Непредоставление такой информации может повлечь за собой дисквалификацию на срок до четырёх лет.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) дисквалифицировал игроков клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» на один год.

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