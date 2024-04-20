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Бучневич: за последние пару лет я доказал, что могу быть хорошим игроком

Бучневич: за последние пару лет я доказал, что могу быть хорошим игроком
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал о своей игре за «блюзменов».

«Мне здесь нравится. После обмена из «Рейнджерс» моя карьера в какой-то степени изменилась. Я стал больше проводить времени на льду, стал играть более важную роль. Этот сезон получился не таким хорошим, как предыдущие, но за последние пару лет я, думаю, доказал, что могу быть хорошим игроком», — цитирует Бучневича The Hockey News.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка.

«Сент-Луис Блюз» закончил нынешнюю регулярку в Национальной хоккейной лиге на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 92 очка.

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