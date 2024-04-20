ESPN предлагает следить за Панариным в составе «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Североамериканские журналисты в статье на сайте ESPN призвали пристально следить за игрой российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в Кубке Стэнли — 2024. В первом раунде плей-офф НХЛ клуб встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

«Пришло время Панарину завершить книгу ужасного выступления в плей-офф прошлого сезона и написать новую главу, посвящённую его способности доминировать над соперниками. Вот как «Рейнджерс» растянет этот плей-офф на несколько недель вперёд», — сказано в статье ESPN.

Напомним, Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги НХЛ в сезоне-2023/2024. На счету 32-летнего хоккеиста 49 заброшенных шайб в 82 матчах.

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