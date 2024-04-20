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Американский нападающий Патрик Кейн, вероятно, покинет «Детройт»

Американский нападающий Патрик Кейн, вероятно, покинет «Детройт»
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35-летний американский нападающий Патрик Кейн, вероятно, покинет «Детройт Ред Унгз», в котором он провёл прошлую регулярку.

«Отличный год. Было здорово поиграть за «Детройт». У меня точно останутся хорошие воспоминания о времени, проведённом в команде. Как вы знаете, я буду свободным агентом. У меня нет контракта на следующий сезон. Я изучу ситуацию, поговорю с агентом и посмотрю, какие есть варианты. Сейчас трудно что-то сказать», — цитирует Кейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В минувшей регулярке Кейн записал на свой счёт 47 (20+27) баллов в 50 встречах за «Детройт». Он пропустил часть сезона из-за восстановления после операции на бедре. Всего же за карьеру в регулярках в активе трёхкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» 1230 матчей и 1284 (471+813) очка.

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