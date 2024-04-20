Вайсфельд: будет небольшое удивление, что «Металлург», собранный за год, победит в КГ

Известный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд рассказал, что «Локомотив» всё ещё фаворит в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» (0-1).

— После поражения в первом матче вы всё так же видите «Локомотив» фаворитом в серии?

— Да. Другой вопрос, что в этой паре всё максимально близко и ровно. Я ведь никогда не говорил, что «Локомотив» обязательно выиграет. Я перед началом плей-офф сказал, что фавориты на победу в Кубке Гагарина – «Локомотив» и СКА. Петербург достаточно быстро отвалился, а Ярославль вот играет в финале. Но победа «Металлурга» не станет сенсацией. Будет небольшое удивление от того, что команда, которую собрали за один год, всё-таки победила. Но только от этого, — цитирует Вайсфельда Liveresult.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

Напомним, второй матч состоится в Магнитогорске на «Арене-Металлург» сегодня, 20 апреля.