Каменский — об Овечкине: забить 31 гол в регулярке в его возрасте — большое достижение

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги и член правления Федерации хоккея России Валерий Каменский оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» 38-летнего Александра Овечкина и поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

«Овечкин как был великим игроком на протяжении долгих лет, так он им и остался. Он принёс «Вашингтону» большую пользу, довёл их до плей-офф и сам показал высокий результат, забив 31 гол в регулярке, в его возрасте — это большое достижение.

Все, кто дошёл до плей-офф, имеют большой шанс выиграть Кубок Стэнли. Здесь играет командный фактор, кто больше сил сохранил и кто правильно выберет тактику, поэтому будем болеть. Все пары по-своему интересны: «Рейнджерс» — «Вашингтон», дерби штата «Флорида» — «Тампа». Когда идёт игра на вылет, матчи будут очень интересны», — сказал Каменский в интервью «РБК Спорт».

Напомним, первый матч в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» состоится 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, а «Рейнджерс» — 5:1 и 2:1.

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