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«Он был в тройке лучших голкиперов регулярки». Тренер вратарей системы «Югры» — о Самонове

«Он был в тройке лучших голкиперов регулярки». Тренер вратарей системы «Югры» — о Самонове
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Тренер вратарей системы «Югры» Дмитрий Мезенцев оценил игру голкипера «Салавата Юлаева» Александра Самонова.

Александр Самонов — не самый габаритный вратарь, но очень быстрый на ногах, собранный, хорошо читающий игру. На мой взгляд, в прошедшем регулярном чемпионате Самонов был в тройке лучших голкиперов КХЛ.

— С кем сравните Самонова?

— Сейчас все следят за финалом плей-офф КХЛ. И Илья Набоков из «Магнитки», и Даниил Исаев из «Локомотива» по габаритам похожи на Самонова. Кстати, в финале оба голкипера играют в одинаковой экипировке, что только усиливает сходство. Хотя в технике некоторые отличия у них есть, но это уже детальный разговор для профессионалов, — сказал Мезенцев в интервью Russia-Hockey.ru.

Самонов провёл все шесть матчей серии Кубка Гагарина — 2024 с «Трактором» и в общей сложности пропустил 14 шайб с 90,6% отражённых бросков. В регулярном чемпионате процент отражённых бросков Самонова был значительно выше — 93,7.

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