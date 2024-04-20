Daily Faceoff о серии КС: «Вашингтон» не так плох, а «Рейнджерс», возможно, не так хороши

Журналисты на североамериканском сайте Daily Faceoff поделились ожиданиями от серии первого раунда Кубка Стэнли — 2024 между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

«Кэпиталз» не так плохи, как вы думаете, а «Рейнджерс», возможно, не так хороши. Тем не менее команда, которая имеет в активе 55 побед и 114 очков, не проиграет в серии. У «Вашингтона» всё в порядке во многих отношениях, но нет ни одного аспекта игры, в котором они могли бы использовать своё преимущество перед первой командой посева. «Вашингтон» будет близок во всех четырёх играх, но не сможет выиграть ни одной. Прогноз — победа «Рейнджерс» в четырёх встречах», — сказано в статье.

Напомним, первый матч в серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» состоится 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, а «Рейнджерс» — 5:1 и 2:1.

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