theScore оценил большой вклад голкипера Линдгрена в выходе «Вашингтона» в плей-офф

Журналист Кайл Кушман в статье на сайте theScore рассказал о большом вкладе голкипера Чарли Линдгрена в выходе «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф, где столичный клуб в первом раунде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Летом 2022 года «Вашингтон Кэпиталз» подписал с двумя голкиперами многолетние контракты. Первый, Дарси Кемпер, одержал победу в Кубке Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш». Естественно, он попал в заголовки газет благодаря своему предыдущему успеху и контракту ценой в $ 26,25 млн.

Второй пролетел вне радаров. После звёздного сезона в АХЛ и впечатляющих результатов в НХЛ в крошечной выборке из пяти игр, «Кэпиталз» сделали ставку на Чарли Линдгрена, заключив трёхлетний контракт с мизерным кэпхитом в $ 1,1 млн, предположительно в качестве запасного игрока.

Перенесёмся на два сезона вперёд: именно Линдгрен, а не Кемпер, вывел «Кэпиталз» в плей-офф.

Учитывая опыт Кемпера и его статистику, неудивительно, что он поддержит, если Линдгрен потерпит неудачу в начале серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Но в преддверии плей-офф нет никаких сомнений в том, что это победа Линдгрена.

В начале сезона мало кто рассматривал «Кэпиталз» как команду плей-офф. Никто не предполагал, что сделает Чарли Линдгрен», — сказано в статье.