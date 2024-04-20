Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг получил в подарок собственный портрет, сделанный болельщицей из Барселоны. Об этом специалист рассказал в своём телеграм-канале.

Позже Ротенберг написал: «Gracias (Спасибо. — исп.)».

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне СКА в серии финала Западной конференции в шести матчах уступил ЦСКА. Роман Ротенберг проиграл свою третью серию в качестве наставника команды. До этого он дважды уступал армейскому клубу из Москвы в финале конференции.