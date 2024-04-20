Разин — о последних секундах: в запарке сказал выигрывать «точку» вперёд, надо было назад

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина рассказал об эмоциях на последних секундах матча.

— Опишите последние секунды.

— Я спрашивал, сколько секунд осталось. В запарке говорил Люку выигрывать вперёд, а он праворукий, наоборот, надо назад было выигрывать. А я думал, вбрасывание будет на другой точке. Запарка была, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

За 0,2 секунды до конца третьего периода нападающий гостей Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счёт. Однако после видеопросмотра было определено, что перед взятием ворот защитник Мартин Гернат совершил пас рукой, и судьи приняли решение не засчитывать гол.

«Магнитка» ведёт в серии 2-0.