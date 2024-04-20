Разин — о комментарии Никитина: я в напёрстки не играл, не знаю правила

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина прокомментировал слова Игоря Никитина об игре в напёрстки.

— Никитин сказал, что «Металлург» играет с ним в напёрстки. В какую игру «Локомотив» играет с вами?

— Я в напёрстки не играл, не знаю правила. Видел в фильмах, но не участвовал и психологии напёрсточников не знаю. «Локомотив» играет в ту же игру, что и до этого в плей-офф. Очень строгий откат в обороне, в средней зоне очень плотно. В прошлой игре у нас видеотренер ставит метки – позиционная атака, позиционная оборона, прохождение средней зоны. Именно когда соперник выстроился в средней и мы начинаем эту зону преодолевать. Сколько, вы думаете, мы преодолевали эту эшелонированную оборону? 48 за 60 минут. Представляете, сколько это раскатов! А сейчас хотят отменить правило, что нельзя контролировать шайбу до красной линии, надо идти вперёд. Это очень странное правило, которое, не дай бог, внесут. Почему, если мы выигрываем, соперник строит оборону в средней зоне, мы не могли бы его вытянуть на себя, заставить идти в давление?

— Что значит нельзя?

Не знаю. Играли с «Амуром», пятая игра. Мы выигрывали 3:0, «Амур» играл в откат. Я говорил ребятам контролировать шайбу, не рисковать. Не знал, что такое правило. Потом Анисимов объяснял, что такое правило приняли. До меня не дошло. Никого не обвиняю. Но это очень странное правило. Почему не заставить, чтобы все пятеро не были за красной линией, трое бы обязательно встречали в чужой зоне? Можно много импровизировать.

— У нас есть такое, что тренеры высказывают мнение по правилам?

— У нас был опрос после сезона, Гомоляко приходил, и был вопрос, надо ли вводить это правило на следующий сезон. Мы проголосовали против. Там было вопросов 10, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.