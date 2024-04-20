Ротенберг сравнил системы СКА и «Локомотива» с «Манчестер Сити» и «Реалом»

Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о сходствах систем хоккейных и футбольных клубов.

— Будем точечно усиливать команду. У нас с атакой всё в порядке, усилим оборону. Усилим тренерский штаб с точки зрения работы с вратарями и защитниками. Будем с каждым днём делать шаг вперёд. Вы же видели, недавно был матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». У «Реала» был один угловой, а у «Манчестера» 20, и с таким преимуществом они играли, в яркий футбол. Но не забили голы. Это не отменяет их отличной игры. Все болельщики ходят на их игру.

СКА старается играть в современный хоккей, создавать больше голевых моментов. Нам нужно больше забивать. Если бы у «Манчестера» нашёлся герой, он спокойно прошёл бы дальше. Это нужно и нам, нужны эти герои. Будем тренировать ребят, чтобы в играх, где мы играем с явным преимуществом по всем показателям, реализовали свой потенциал.

— Как прокомментируете встречу «СКА-1946» и «Локо» в финале Кубка Харламова?

— Это две равные системы. Как «Реал» и «Манчестер Сити». «СКА-1946» как «Манчестер» — играет с шайбой, создаёт много моментов. «Локомотив» как «Реал» — играет от обороны на контратаках. Правда будет за тем, кто победит. Так сказал Пеп Гвардиола. «Реал» умирал всю игру, но победил. Это спорт, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.