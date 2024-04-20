Ротенберг: КХЛ не вернула деньги за штраф. У них свои правила

Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, вернула ли Континентальная хоккейная лига (КХЛ) деньги, после того как петербургский клуб успешно оспорил штраф.

— Вернула ли лига деньги за штраф?

— Нет. И не знаю, вернут ли. У них свои правила, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в начале апреля стало известно, что СКА успешно оспорил штраф в 500 тыс. рублей, который был наложен на главного тренера клуба Романа Ротенберга Спортивно‑дисциплинарным комитетом КХЛ в декабре 2023 года. Третейский суд отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ по наложению штрафа на Романа Ротенберга от 22 декабря 2023 года. По решению суда КХЛ должна возвратить СКА 500 тыс. рублей.