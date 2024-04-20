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Ротенберг — о потолке зарплат: вам говорят — работайте круглосуточно. Надо ли повышать?

Ротенберг — о потолке зарплат: вам говорят — работайте круглосуточно. Надо ли повышать?
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Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказал мнение о повышении потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Как относитесь к предложению Александра Медведева увеличить потолок зарплат на 10%?

— Должна быть логика. Вот вы журналист. Сколько у вас рабочий день? Шесть-девять часов, например. Вам работодатель говорит — вам нужно работать круглосуточно, всегда быть на связи. При этом у вас вообще нет отпуска. Нужно ли повысить вам зарплату? Вот ответ на ваш вопрос. Здесь всё просто — если продлевается сезон, ребятам нужно больше работать. Значит, нужно повышать зарплату. Всё логично, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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