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Кожевников — о будущем Шипачёва: в «Ак Барсе» же вложили деньги — надо отбивать

Кожевников — о будущем Шипачёва: в «Ак Барсе» же вложили деньги — надо отбивать
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем казанского «Ак Барса» и ряда игроков клуба.

— Как оцените вероятное назначение Анвара Гатиятулина на пост главного тренера «Ак Барса»?

— Посмотрим, что будет. Решили — значит, решили. Надо посмотреть, кто там останется. Зачем мне влезать в командные дела и говорить, что правильно, что неправильно, что-то рекомендовать? Посмотрим, что будет дальше.

— Что думаете о будущем Радулова и Шипачёва?

— Они взрослые ребята, это их дело. У Шипачёва ещё год, я знаю. У Радулова всё закончилось. Это будет решение Саши. Кто его возьмёт, тот и возьмёт. У Сашки ж характер есть, надо с ним сработаться. А Шипачёв как будет уходить, я не знаю. У него ещё год контракта. Там же деньги вложили — надо отбивать.

— Может быть, как московское «Динамо», отдадут его за 1000 рублей.

— Ну не знаю. Там богатая команда. Они сами разберутся. Команда будет новая. Кто останется, кто уйдёт — мы пока не знаем, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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