Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников предположил, при каком условии Мэттьюс сможет побить будущий рекорд Овечкина

Кожевников предположил, при каком условии Мэттьюс сможет побить будущий рекорд Овечкина
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, при каких условиях нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу удастся побить личный голевой рекорд Александра Овечкина.

— Будут ли у Мэттьюса шансы побить, так сказать, будущий рекорд Овечкина?

— Лишь бы травм не было! У него есть талант, на уровне играет, тоже бомбардир. Тут одна вещь: лишь бы травм не было. А они могут быть. Так что чего здесь загадывать на будущее? Надо, чтобы Александр побил рекорд. А там пускай его догоняют. Потому что я уверен, что он побьёт за два года, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в данный момент на счету Овечкина 853 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ.

Материалы по теме
«Люди сбрасывали нас со счетов». Что значит завирусившаяся улыбка Овечкина
«Люди сбрасывали нас со счетов». Что значит завирусившаяся улыбка Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android