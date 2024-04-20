Кожевников предположил, при каком условии Мэттьюс сможет побить будущий рекорд Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, при каких условиях нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу удастся побить личный голевой рекорд Александра Овечкина.

— Будут ли у Мэттьюса шансы побить, так сказать, будущий рекорд Овечкина?

— Лишь бы травм не было! У него есть талант, на уровне играет, тоже бомбардир. Тут одна вещь: лишь бы травм не было. А они могут быть. Так что чего здесь загадывать на будущее? Надо, чтобы Александр побил рекорд. А там пускай его догоняют. Потому что я уверен, что он побьёт за два года, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в данный момент на счету Овечкина 853 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ.