Форвард «Металлурга» — о прогнозах перед финалом: много что пишут, надо абстрагироваться

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина высказался о том, как относится к прогнозам на решающий раунд плей-офф КХЛ.
— Можно сказать, что это самая драматичная игра в вашей карьере?
— Сложно сказать, были разные матчи, в этом году сравнивали с «Авангардом» за 0,1 секунды до сирены. В финале редко такое бывает. Сегодня была вязкая игра, кто меньше ошибётся, тот и выигрывает. Хорошо, что забили гол, молодцы ребята.
— Почти все прогнозисты ставили на «Локомотив», но вы ведёте 2-0. Читали прессу перед серией?
— Скорее, нет, у нас было семь матчей, был лишь один день выходной — хотелось пообщаться, от хоккея отдохнуть, потом покататься и сразу же в бой. Много пишут, но надо абстрагироваться от этого немножко.
— Какая «химия» в вашем звене с Михайлисом и Юровым?
— Мы весь сезон играем, уже есть наработки, чувствуем друг друга, — сказал Петунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.