«Состоял в русской группировке Денвера». Экс-форвард «Колорадо» Мальцев — о Францоузе

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал решение чешского голкипера Павла Францоуза завершить игровую карьеру. Хоккеисты вместе выступали в составе «Колорадо Эвеланш».

«Про Павла Францоуза. Он объявил, что заканчивает, и, конечно, за него искренне обидно. Вратарь отличный и самый русский иностранный игрок, с которым я когда-либо пересекался. Язык знает чуть ли не идеально, состоял в русской группировке Денвера.

Был в шоке, сколько мне писали в комментариях болельщики Челябинска про него. Начинаешь понимать, какой он в Тракторе след оставил.

У меня есть история из Колорадо. Летели на Global Series в Финляндию из Нью-Йорка. Паша, как всегда, только упал на кресло самолёта – в момент отрубился. У самолёта обнаружили неполадки и нам сказали идти в другой. Пашу разбудить не смогли, и тогда все в команде решили, что тот, кто с ним останется, как тот проснётся, скажет, что мы уже в Хельсинки.

И надо представить состояние Паши, когда его сонного заводят вместо терминала в другой самолёт, а там вся команда ему устраивает овацию. Шутку он оценил, с юмором там полнейший порядок.

Жаль, сейчас повод грустный», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 19 апреля, стало известно, что Францоуз принял решение закончить карьеру игрока. Помимо НХЛ, голкипер также выступал в КХЛ в составе челябинского «Трактора».