Михаил Сергачёв провёл тренировку с «Тампой» в обычном джерси впервые после операции

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл тренировку с командой в обычном, а не бесконтактном джерси впервые после серьёзной травмы и операции на левой ноге.

«Прошло 72 дня с тех пор, как Михаилу Сергачёву в Нью-Йорке была сделана операция по стабилизации переломов большой и малоберцовой костей левой ноги. Сегодня он вышел на лёд для тренировки в обычной цветной майке», — написал в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) журналист Крис Кренн.

Сергачёв тренировался в четвёртой паре с Кэлвином де Хааном.

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения, 20 декабря, Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция.