Лучший бомбардир «Металлурга» высказался о причинах своей результативности

Защитник «Металлурга» Робин Пресс после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина прокомментировал свою успешную игру в плей-офф.

«Как развилась единственная голевая атака в матче? Нам удалось хорошо вывести шайбу из зоны по борту. Зернов здорово разобрался индивидуально в результате выхода «два в два».

Чем впечатляет игра Зернова в плей-офф? Хороший игрок. Когда он получает шайбу, от него всегда исходит угроза. Всегда может принять хладнокровное решение в сложных моментах. Поэтому наслаждаемся его игрой.

Из чего складывается моя результативность? Мы хорошая команда. Бывает, пару раз где-то хорошо отскакивает шайба или здорово партнёры играют на подставлении. В целом мы хорошо играем. Поэтому получается набирать столько очков», — приводит слова Пресса пресс-служба «Металлурга».

Напомним, благодаря сегодняшней победе «Магнитка» укрепила преимущество в серии — 2-0.