Шестёркин: после Матча звёзд НХЛ подумал, что не заслужил быть там

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, что после Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) понял, что недоволен своей игрой, и старался играть лучше.

«После Матча звёзд я просто подумал, что не заслуживаю звания звезды. И затем пытался доказать, что это не так», — приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Шестёркин провёл 55 игр, одержал 36 побед, четыре из которых — сухие. Он отразил 91,3% бросков и показал коэффициент надёжности 2.58.

Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» встретятся с «Вашингтон Кэпиталз». Команда Питера Лавиолетта выиграла регулярный чемпионат, а «столичные» зашли в плей-офф с восьмого места.