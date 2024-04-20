Петунин: меня считают игроком Разина? Проще, когда каждый год одни и те же требования

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина высказался о работе с главным тренером Андреем Разиным.

— У вас получилось раскрыться при Андрее Разине. Что думаете о том, что вас называют «его» игроком?

— Сложно сказать — когда ты из года в год выполняешь одни и те же требования, привыкаешь к этому, тренер знает, как ты можешь играть, чувствует игроков. Так проще, что знаешь требования.

— Сам Разин изменился после череповецкого периода?

— Думаю, изменился. У него тут обязанностей поменьше, он тут не генеральный менеджер, в тренерском процессе всё таким же осталось, — сказал Петунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.