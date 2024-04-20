Травмированные защитники Дженсен и Сандин приняли участие в тренировке «Вашингтона»

Защитники «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дженсен и Расмус Сандин провели тренировку вместе с командой после травм. Об этом сообщил сайт The Hockey News.

Оба игрока впервые вышли на лёд после полученных повреждений и были в специальных бесконтактных джерси. Игроки также немного поработали индивидуально перед общей тренировкой. Они вместе катались в дополнительной паре.

Сандин получил травму 7 апреля в матче с «Оттавой Сенаторз».

Дженсен заработал повреждение 13 апреля в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» после силового приёма нападающего Майки Эйссимонта.

Напомним, в первом раунде плей-офф «столичные» сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс». Команда начнёт серию в гостях. Первый матч состоится 21 апреля, начало в 22:00 по московскому времени.