Евгений Кузнецов стал автором первой шайбы в плей-офф НХЛ — 2024

В эти минуты проходит матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играют на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» выигрывает по ходу первого периода со счётом 1:0.

На второй минуте первого периода в большинстве отличился нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов. Это первый гол в плей-офф НХЛ — 2024. Ассистентами Кузнецова выступили Мартин Нечас и Брэди Шей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Каролина Харрикейнз» завершила регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» расположился на седьмой строчке.