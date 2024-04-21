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Свечников ударил Романова во время матча плей-офф НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В первом периоде российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников ударил соотечественника, защитника Александра Романова. За этот эпизод Свечников получил две минуты штрафа.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В регулярном чемпионате Свечников принял участие в 59 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 33 результативные передачи.

Напомним, «Каролина» завершила регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции, записав в свой актив 111 очков. «Айлендерс» финишировал на седьмом месте, набрав 94 очка.

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