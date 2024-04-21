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Кузнецов прокомментировал первый гол розыгрыша Кубка Стэнли

Кузнецов прокомментировал первый гол розыгрыша Кубка Стэнли
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов высказался о первой шайбе в розыгрыше нынешнего сезона Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Перерыв
1 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)    

«Никто не нападал на меня, поэтому я решил забросить шайбу. Получилось неплохо», — приводит слова Кузнецова Bally Sports.

Напомним, в эти минуты проходит матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играют на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). На момент написания новости закончился период. Счёт в матче ничейный 1:1.

На второй минуте первого периода в большинстве отличился нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов. Это первый гол в плей-офф НХЛ — 2024. Ассистентами Кузнецова выступили Мартин Нечас и Брэди Шей.

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