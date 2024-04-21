«Бостон» крупно обыграл «Торонто» в первом матче Кубка Стэнли

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Сегодня, 21 апреля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Джейк Дебраск. Ещё по разу отличились Джон Бичер, Брэндон Карло, а также Трент Фредерик.

В составе гостей единственную шайбу в свой актив записал Давид Кемпф. Российский голкипер гостей Илья Самсонов отразил 19 бросков по своим воротам.

Следующий матч между командами состоится 23 апреля и начнётся в 2:00 мск.

Напомним, «Бостон» завершил регулярный чемпионат на четвёртом месте Восточной конференции. «Торонто», в свою очередь, занял пятое место.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.