Кучеров и Мэттьюс — лидеры по необычному показателю за последние 7 лет плей-офф НХЛ

Сегодня, 21 апреля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершилась со счётом 5:1.

Американский форвард гостей Остон Мэттьюс по ходу матча угодил после своего броска в каркас ворот соперника. С учётом всех матчей американца в плей-офф НХЛ (с 2017 года) — это его уже 12-е попадание в каркас ворот. Столько же раз в штангу или перекладину ворот соперника попадал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он провёл 46 матчей в плей-офф.

Таким образом Кучеров и Мэттьюс являются рекордсменами последней семилетки по количеству попаданий после своих бросков в каркас ворот соперников.