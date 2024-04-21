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Кучеров и Мэттьюс — лидеры по необычному показателю за последние 7 лет плей-офф НХЛ

Кучеров и Мэттьюс — лидеры по необычному показателю за последние 7 лет плей-офф НХЛ
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Сегодня, 21 апреля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершилась со счётом 5:1.

Американский форвард гостей Остон Мэттьюс по ходу матча угодил после своего броска в каркас ворот соперника. С учётом всех матчей американца в плей-офф НХЛ (с 2017 года) — это его уже 12-е попадание в каркас ворот. Столько же раз в штангу или перекладину ворот соперника попадал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он провёл 46 матчей в плей-офф.

Таким образом Кучеров и Мэттьюс являются рекордсменами последней семилетки по количеству попаданий после своих бросков в каркас ворот соперников.

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