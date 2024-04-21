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Евгений Кузнецов едва не повторил клубный рекорд 33-летней давности в плей-офф НХЛ

Евгений Кузнецов едва не повторил клубный рекорд 33-летней давности в плей-офф НХЛ
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Сегодня, 21 апреля, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). В составе победителей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Кузнецов.

Россиянин едва не повторил клубный рекорд 33-летней давности. Набрав два очка сегодня, Кузнецов вышел на второе место по количеству очков в дебютном матче для игрока за клуб в плей-офф НХЛ в истории франшизы. Лидером данного рейтинга является Джон Каллен. В 1991 году он в своей дебютной игре за клуб в Кубке Стэнли отличился тремя очками.

Благодаря победе в первой игре «Каролина» вышла вперёд в серии с «Айлендерс» (1:0). Следующая игра серии пройдёт также в Роли 23 апреля.

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