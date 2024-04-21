Дебютант «Бостона» в плей-офф НХЛ установил второй результат в истории клуба

Сегодня, 21 апреля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершилась со счётом 5:1.
В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Джейк Дебраск. Ещё по разу отличились Джон Бичер, Брэндон Карло, а также Трент Фредерик.
Примечательно, что для 23-летнего Бичера сегодняшний матч стал первым за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли. Он открыл счёт в матче с «Торонто» спустя 2 минуты 26 секунд после стартового вбрасывания, установив второй результат в истории клуба.
Среди дебютантов плей-офф НХЛ в составе «Бостона» лишь Джефф Лазаро забивал быстрее в первой игре за клуб в Кубке Стэнли. В 1991 году Лазаро отличился через 23 секунды после начала матча.
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