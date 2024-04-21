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Дебютант «Бостона» в плей-офф НХЛ установил второй результат в истории клуба

Дебютант «Бостона» в плей-офф НХЛ установил второй результат в истории клуба
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Сегодня, 21 апреля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал Джейк Дебраск. Ещё по разу отличились Джон Бичер, Брэндон Карло, а также Трент Фредерик.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Бичер (Боквист, Марун) – 02:26 (5x5)     2:0 Карло (Дебраск, Линдхольм) – 25:47 (5x5)     3:0 Дебраск (Макэвой, Маршан) – 35:02 (5x4)     4:0 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 37:34 (5x4)     4:1 Кемпф (Ривз, Дьюар) – 41:39 (5x5)     5:1 Фредерик (Пастрняк) – 57:52 (en)    

Примечательно, что для 23-летнего Бичера сегодняшний матч стал первым за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли. Он открыл счёт в матче с «Торонто» спустя 2 минуты 26 секунд после стартового вбрасывания, установив второй результат в истории клуба.

Среди дебютантов плей-офф НХЛ в составе «Бостона» лишь Джефф Лазаро забивал быстрее в первой игре за клуб в Кубке Стэнли. В 1991 году Лазаро отличился через 23 секунды после начала матча.

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