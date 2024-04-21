Эксперты ESPN назвали Шестёркина одним из главных претендентом на «Конн Смайт Трофи»

Спортивные эксперты ESPN включили российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи».
24 эксперта ESPN назвали своих основных претендентов на обладателя «Конн Смайт Трофи» – приза, который вручается самому ценному хоккеисту в розыгрыше Кубка Стэнли.
Голоса распределились следующим образом:
Игорь Шестёркин («Рейнджерс») – 3;
Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 3;
Джейк Эттингер («Даллас») – 3;
Себастьян Ахо («Каролина») – 3;
Джейк Гюнцель (Каролина) – 2;
Джек Айкел («Вегас») – 2;
Уайтт Джонстон («Даллас») – 1;
Миро Хейсканен («Даллас») – 1;
Артемий Панарин («Рейнджерс») – 1;
Джейсон Робертсон («Даллас») – 1;
Андрей Свечников («Каролина») – 1;
Фредерик Андерсен («Каролина») – 1;
Остон Мэттьюс («Торонто») – 1.
Отметим, в число экспертов, помимо журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.
Их ожидания выглядят следующим образом: Марк Мессье отдал предпочтение Игорю Шёстеркину, Райан Кэллахан – Коннору Макдэвиду, Пи Кей Суббэн – Джеку Айкелу.
21 апреля состоится первый матч серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Вашингтон». Начало – в 22:00 мск.