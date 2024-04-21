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Эксперты ESPN назвали Шестёркина одним из главных претендентом на «Конн Смайт Трофи»

Спортивные эксперты ESPN включили российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина в число фаворитов на «Конн Смайт Трофи».

24 эксперта ESPN назвали своих основных претендентов на обладателя «Конн Смайт Трофи» – приза, который вручается самому ценному хоккеисту в розыгрыше Кубка Стэнли.

Голоса распределились следующим образом:

Игорь Шестёркин («Рейнджерс») – 3;

Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 3;

Джейк Эттингер («Даллас») – 3;

Себастьян Ахо («Каролина») – 3;

Джейк Гюнцель (Каролина) – 2;

Джек Айкел («Вегас») – 2;

Уайтт Джонстон («Даллас») – 1;

Миро Хейсканен («Даллас») – 1;

Артемий Панарин («Рейнджерс») – 1;

Джейсон Робертсон («Даллас») – 1;

Андрей Свечников («Каролина») – 1;

Фредерик Андерсен («Каролина») – 1;

Остон Мэттьюс («Торонто») – 1.

Отметим, в число экспертов, помимо журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.

Их ожидания выглядят следующим образом: Марк Мессье отдал предпочтение Игорю Шёстеркину, Райан Кэллахан – Коннору Макдэвиду, Пи Кей Суббэн – Джеку Айкелу.

21 апреля состоится первый матч серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Вашингтон». Начало – в 22:00 мск.