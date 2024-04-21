Форвард «Металлурга» — о том, как нужно играть в гостях: надо гнуть свою линию

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин рассказал, как магнитогорцам нужно играть в двух гостевых матчах финала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». После первых двух домашних матчей «Металлург» ведёт в серии со счётом 2-0.

— Пропускал первые матчи плей-офф, насколько тяжело было влиться в команду заново уже в самых важных играх?

— Переживал, что ребята на ходу, а я не играл, не очень хорошая была физическая форма, нужно было время, чтобы её набрать. Там пошли травмы, у того же Архипа Неколенко, многое сложилось.

— За счёт чего успешно играть в Ярославле, где вы не будете иметь домашнего преимущества?

— Нужно гнуть свою линию — играть так, как мы играли. Тот, кто сделает меньше ошибок, тот и выиграет, — сказал Петунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.