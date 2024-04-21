«Саша тоже гонится за рекордом». Плющев — о том, что Мэттьюс побил достижение Овечкина

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал снайперский рекорд Остона Мэттьюса (69 шайб) по голам за сезон в XXI веке, который раньше принадлежал Александру Овечкину (65 шайб).

— Остон Мэттьюс побил рекорд Александра Овечкина XXI века по количеству голов за сезон. Как вы думаете, это хорошо, плохо? Как оцените это достижение?

— (смеётся) Ну что значит «хорошо» или «плохо»? Человек забивает голы. Это, наверное, хорошо. Что здесь плохого? Спорт состоит из того, что кто-то забивает, кто-то не забивает, кто-то больше забивает, кто-то — меньше. Здесь нечего делать какую-то трагедию и расстраиваться, если тот рекорд, который Саша установил в своё время, побит. Саша тоже гонится за рекордом.

Я на эти рекорды не очень смотрю. Это больше для статистиков. Меня интересует всегда содержание игры. У нас сейчас статистика доходит до того, что вздохи, по-моему, уже считают. Кто сделал один вздох, кто сделал два вздоха, кто отдал, кто передал, кто недодал. Хоккей — это игра. Надо наслаждаться игрой. А все эти статистические данные — это архивариусу, — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.