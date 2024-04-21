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«Саша тоже гонится за рекордом». Плющев — о том, что Мэттьюс побил достижение Овечкина

«Саша тоже гонится за рекордом». Плющев — о том, что Мэттьюс побил достижение Овечкина
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал снайперский рекорд Остона Мэттьюса (69 шайб) по голам за сезон в XXI веке, который раньше принадлежал Александру Овечкину (65 шайб).

Остон Мэттьюс побил рекорд Александра Овечкина XXI века по количеству голов за сезон. Как вы думаете, это хорошо, плохо? Как оцените это достижение?

(смеётся) Ну что значит «хорошо» или «плохо»? Человек забивает голы. Это, наверное, хорошо. Что здесь плохого? Спорт состоит из того, что кто-то забивает, кто-то не забивает, кто-то больше забивает, кто-то — меньше. Здесь нечего делать какую-то трагедию и расстраиваться, если тот рекорд, который Саша установил в своё время, побит. Саша тоже гонится за рекордом.

Я на эти рекорды не очень смотрю. Это больше для статистиков. Меня интересует всегда содержание игры. У нас сейчас статистика доходит до того, что вздохи, по-моему, уже считают. Кто сделал один вздох, кто сделал два вздоха, кто отдал, кто передал, кто недодал. Хоккей — это игра. Надо наслаждаться игрой. А все эти статистические данные — это архивариусу, — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

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