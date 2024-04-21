Вратарь «Каролины» Андерсен совершил потрясающий сейв, лёжа на льду после броска в упор

Сегодня, 21 апреля, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

В начале третьего периода при счёте 1:1 вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен совершил потрясающее спасение. Голкипер, лёжа на льду, отразил бросок в упор защитника «Айлендерс» Ноа Добсона, который пытался добить шайбу после собственного броска с середины зоны. Через пару минут после этого спасения «Каролина» забила победный гол в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующая игра серии пройдёт также в Роли 23 апреля.