Кузнецов оценил великолепный сейв Андерсена в третьем периоде матча с «Айлендерс»

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов оценил потрясающий сейв вратаря «Харрикейнз» Фредерика Андерсена на старте третьего периода первого матча серии с «Айлендерс» (3:1) и заявил, что в первых двух периодах команда играла неважно.

«Я думаю, что тот сейв, который он сделал в начале третьего периода был важнейшим. Первые 40 минут игры мы играли неприемлимо. Мы должны убедиться, что мы исправим ошибки, потому что оба наших вратаря играют великолепно, и мы должны помогать им. Мы не можем усложнять их работу», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.

Голкипер, лёжа на льду, отразил бросок в упор защитника «Айлендерс» Ноа Добсона, который пытался добить шайбу после собственного броска с середины зоны. Через пару минут после этого спасения «Каролина» забила победный гол в матче.