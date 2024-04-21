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Кузнецов оценил великолепный сейв Андерсена в третьем периоде матча с «Айлендерс»

Кузнецов оценил великолепный сейв Андерсена в третьем периоде матча с «Айлендерс»
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Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов оценил потрясающий сейв вратаря «Харрикейнз» Фредерика Андерсена на старте третьего периода первого матча серии с «Айлендерс» (3:1) и заявил, что в первых двух периодах команда играла неважно.

«Я думаю, что тот сейв, который он сделал в начале третьего периода был важнейшим. Первые 40 минут игры мы играли неприемлимо. Мы должны убедиться, что мы исправим ошибки, потому что оба наших вратаря играют великолепно, и мы должны помогать им. Мы не можем усложнять их работу», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.

Голкипер, лёжа на льду, отразил бросок в упор защитника «Айлендерс» Ноа Добсона, который пытался добить шайбу после собственного броска с середины зоны. Через пару минут после этого спасения «Каролина» забила победный гол в матче.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)     2:1 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 43:44 (5x5)     3:1 Нечас (Песке, Друри) – 58:28 (en)    
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