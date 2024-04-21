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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 21 апреля

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 21 апреля
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Сегодня, 21 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

«Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). «Каролина» ведёт в серии со счётом 1-0.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)     2:1 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 43:44 (5x5)     3:1 Нечас (Песке, Друри) – 58:28 (en)    

«Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершилась со счётом 5:1. «Бостон» ведёт в серии со счётом 1-0.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Бичер (Боквист, Марун) – 02:26 (5x5)     2:0 Карло (Дебраск, Линдхольм) – 25:47 (5x5)     3:0 Дебраск (Макэвой, Маршан) – 35:02 (5x4)     4:0 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 37:34 (5x4)     4:1 Кемпф (Ривз, Дьюар) – 41:39 (5x5)     5:1 Фредерик (Пастрняк) – 57:52 (en)    
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