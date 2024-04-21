Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 21 апреля

Сегодня, 21 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

«Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). «Каролина» ведёт в серии со счётом 1-0.

«Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершилась со счётом 5:1. «Бостон» ведёт в серии со счётом 1-0.